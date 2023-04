Un retour aux affaires contrasté pour Kevin Fialla

Deux assists mais une défaite 5-4 en prolongation devant Edmonton après avoir mené 3-0 à l'issue du premier tiers: Kevin Fiala a vécu une soirée bien contrastée pour son grand retour aux affaires.

Sur leur glace, le Saint-Gallois et Los Angeles se sont inclinés sur une réussite de Zach Hyman après 10'39'' de jeu dans la prolongation. Les Oilers ont ainsi, égalisé, à 2-2 dans cette série avant l'acte V mardi à Edmonton.

Absent lors de treize des seize derniers matches de la saison régulière en raison d'une blessure au genou contractée le 9 mars contre Colorado, Kevin Fiala a réussi une entame remarquable. Il a été à l'origine du 1-0 de Gabriel Vilardi à la 10e et du 3-0 inscrit à 5 contre 4 par Anze Kopitar à la 19e. Mais avec Leon Draisaitl, auteur d'un doublé et d'un assist, Connor McDavid, qui a délivré trois assists, Edmonton possède dans ses rangs deux joueurs d'exception capables de forcer la décision à tout moment. Et une réelle force de caractère qui lui a permis d'arracher la prolongation, la troisième déjà dans cette série, à la 57e minute par Evander Kane.

/ATS