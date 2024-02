Un match de folie à St. Paul

Match de folie à St. Paul où Minnesota a battu 10-7 Vancouver après avoir été mené 5-2 ! Le Wild a inscrit six buts en l’espace de 5’45’’ pour renverser la table.

Jamais depuis un quart de siècle, une équipe n’avait réussi un tel enchaînement en si peu de temps. Face à la meilleure équipe de la Ligue faut-il le préciser, Minnesota a, ainsi, approché le record de Washington qui avait marqué six fois en l’espace de 4’47’’ lors d’un succès 10-1 face à Tampa Bay le 3 février 1999.

Pius Suter a su tirer son épingle du jeu dans cette tourmente qui a emporté les Canucks. Le Zurichois a délivré trois assists pour son troisième match à 3 points de la saison. Crédité d’un bilan de +2, il ne peut pas être tenu responsable de cette improbable défaite.

Les trois autres Suisses en lice lundi ont épousé le même sort que l’ancien meilleur compteur de la National League. Nino Niederreiter et Winnipeg se sont inclinés 6-3 à Calgary. Auteur d’une passe décisive pour son 32e point de la saison, Philipp Kurashev et Chicago ont été battus 6-3 à Raleigh par Carolina pour une... 21e défaite de rang à l’extérieur. Le dernier des succès des Blackhawks sur la route a été acquis le 9 novembre à Tampa Bay. Enfin, Janis Moser et Arizona se sont inclinés 6-3 sur leur glace devant Edmonton pour concéder un dixième revers consécutif...

