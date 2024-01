Un final renversant pour les Jets de Nino Niederreiter

Rien de fâcheux ne semble devoir arriver à Winnipeg ! Face à Chicago, les Jets de Nino NIederreiter ont cueilli un succès qui en dit long sur leur force de caractère.

Menés 1-0 jusqu’à la 56e minute, les Jets ont renversé la table grâce à des réussites de Gabe Vilardi et de Nikolas Ehlers à respectivement 3’29’’ et 1’05’’ de la sirène. Winnipeg a, ainsi, gagné une huitième rencontre de suite. Deux autres séries en cours témoignent de l’efficience des Jets : 14 matches sans jamais avoir été mené au score à l’issue du temps réglementaire et 31 sans avoir concédé plus de trois buts.

Nino Niederreiter et Philipp Kurashev dans le camp adverse sont restés 'muets' lors de ce derby suisse. Kevin Fiala fut le seul Suisse à comptabiliser jeudi soir. Le St. Gallois a délivré un assist pour son 35e point lors de la défaite 3-2 en prolongation de Los Angeles à Sunrise face à Florida. Sam Reinhart a marqué le but de la victoire à 4 contre 3 à... 0’’7 de la sirène pour la neuvième victoire de rang des Panthers et la septième défaite d'affilée des Kings,

Même sans soigner ses statistiques, Pius Suter a vécu une belle soirée à Pittsburgh. Vancouver s’est, en effet, imposé 4-3 en prolongation pour un quatrième succès de rang. Le but d’Elis Pettersson après 3’05’’ de jeu dans la prolongation a effacé en quelque sorte le doublé de Sidney Crosby. Enfin à Tampa Bay, le New Jersey du capitaine Nico Hischier, sans Timo Meier et Jonas Siegenthaler, s’est incliné sur ce même score de 4-3 en prolongation.

/ATS