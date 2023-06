Un champion du monde chez les Devils

Les Devils s'activent sur le marché des transferts, en attendant de trouver un terrain d'entente avec Timo Meier.

La franchise de Newark s'est attaché mardi les services d'un champion du monde, Tyler Toffoli, tout en se séparant du gardien Mackenzie Blackwood.

Capitaine du Canada lors du récent Mondial, Tyler Toffoli (31 ans) sort d'une saison record avec 73 points en saison régulière sous le maillot de Calgary. Vainqueur de la Coupe Stanley en 2014 avec les Los Angeles Kings, il a été échangé contre Yegor Sharangovich et un 3e tour dans la draft 2023. Il lui reste un an de contrat.

Le manager général de New Jersey Tom Fitzgerald a par ailleurs trouvé un acquéreur pour Mackenzie Blackwood, qui n'était plus que le no 3 de la hiérarchie depuis l'éclosion du Bernois Akira Schmid lors des play-off. Le gardien canadien rejoint les San Jose Sharks, qui cèdent un 6e tour de draft aux Devils du capitaine Nico Hischier.

/ATS