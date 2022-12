Un but et un assist pour Josi face aux Isles

Roman Josi s'est une nouvelle fois montré déterminant sous le maillot de Nashville en NHL.

Le capitaine des Predators a signé un but et un assist vendredi lors d'un match gagné 4-1 sur la glace des New York Islanders.

Crédité d'une mention d'assistance sur l'ouverture du score de Filip Forsberg à la 15e minute, Roman Josi a inscrit le 2-0 à la 29e d'un puissant tir sur réception, à chaque fois au cours d'une supériorité numérique. Nashville a inscrit ses deux derniers buts dans la cage vide, après que les Isles étaient revenus à 2-1 à la 52e.

Roman Josi a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, la troisième gagnée de manière consécutive par les Predators, derrière son gardien Kevin Lankinen (48 arrêts). Avec 6 buts et 14 assists, il est le quatrième Suisse à avoir atteint la barre des 20 points cette saison après Kevin Fiala, Nico Hischier et Timo Meier. Nino Niederreiter est quant à lui resté 'muet' dans le camp des Preds.

/ATS