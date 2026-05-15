Un Canada favori avec Sidney Crosby

Les spectateurs présents à Fribourg seront plus gâtés que ceux de Zurich lors du championnat du monde 2026. La présence de Sidney Crosby ne fait que renforcer le statut de favori des Canadiens.

La légende des Pittsburgh Penguins de bientôt 39 ans, qui a bouclé sa 21e saison à plus d'un point par match, prolonge le plaisir pour l'amour du hockey. Est-ce le fait d'avoir été privé de la finale olympique en raison d'une blessure qui a décidé Crosby?

Le joueur de Cole Harbour rejoint un effectif avec deux joueurs à plus de 100 points (Macklin Celebrini 115 et Mark Scheifele 103), ainsi que le défenseur offensif Evan Bouchard (95 points). Sans oublier les O’Reilly, Vilardi, Cozens, Thomas, Holloway et autres Tavares. Le public pourra aussi observer le jeune attaquant Porter Martone des Flyers.

Premier adversaire du Canada vendredi, la Suède s'appuie elle sur Lucas Raymond, auteur de 76 points (25 buts) en 80 matches cette saison avec Detroit. Les supporters romands suivront avec intérêt les performances d’Erik Brännström, capable de planter un triplé si les circonstances sont favorables, et du 'régional de l'étape' Jacob De la Rose. Sam Hallam a surtout sélectionné deux pépites pour sa dernière danse avant de rejoindre Genève: Ivar Stenberg de Frölunda et Viggo Björck de Djurgardens. Stenberg devrait d'ailleurs faire partie du top 3 de la prochaine draft.

Moins impressionnante sur le papier, la Tchéquie peut toujours compter sur Roman Cervenka. Le magicien tchèque revient à Fribourg, où il avait évolué entre 2016 et 2018, auréolé du titre de champion de Tchéquie avec Pardubice. Il a fini meilleur compteur... à 40 ans.

Barkov et Tkachuk en leaders

Dans le groupe de la Suisse, la Finlande propose un contingent emmené par Aleksander Barkov, blessé toute la saison avec Florida, et par huit joueurs de National League! Puljujärvi, Saarijärvi, Manninen, Björninen, Mäenalanen, Merelä, Lehtonen et Säteri font en effet partie de cette sélection. Les Leijonat ont prouvé par le passé qu’ils pouvaient faire sans leurs stars de NHL.

Dans les rangs américains, Matthew Tkachuk (Florida Panthers) a comme son coéquipier Barkov été longtemps blessé cette saison, mais il aura à coeur de défendre le titre obtenu à Stockholm l’an dernier. On le sait, en année olympique, qui plus est avec la présence des joueurs de NHL à Milan, les contingents des équipes sont souvent moins “flamboyants”. Celui des Américains comprend des joueurs de NHL, mais on est loin de l’escouade de l’an dernier. Adversaires de la Suisse en ouverture (vendredi à 20h20), les Etats-Unis pourraient être plus prenables en début de tournoi.

Avec les seuls Moritz Seider et Philipp Grubauer venant d’outre-Atlantique, l’Allemagne de Harold Kreis ne fait elle pas figure d'épouvantail. La Lettonie et l’Autriche, sans leurs meilleurs éléments, ainsi que la Grande-Bretagne et la Hongrie, ne devraient pas faire dévier la Suisse de son objectif. Terminer dans les deux premiers du groupe devrait permettre à la Suisse d’éviter le Canada et la Suède en quarts de finale.

/ATS