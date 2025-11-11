Un 8e but pour Kevin Fiala

Kevin Fiala tient la forme en ce début de saison de NHL. Deux jours après être devenu le deuxième ...
Un 8e but pour Kevin Fiala

Un 8e but pour Kevin Fiala

Photo: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi

Kevin Fiala tient la forme en ce début de saison de NHL.

Deux jours après être devenu le deuxième Suisse après Roman Josi à atteindre la barre des 500 points en saison régulière, l'attaquant des Kings a inscrit mardi son 8e but dans cet exercice 2025/26.

Le St-Gallois a marqué le 3-1 de Los Angeles, qui est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Canadiens de Montréal. Il a repris à bout portant un puck qui trainait dans le slot pour signer son 13e point de la saison. Menés 1-0 après le premier tiers, les Kings ont inversé la tendance en marquant trois fois entre la 22e et la 26e.

Nino Niederreiter a également trouvé le chemin des filets mardi, après cinq matches de disette. L'attaquant grison a inscrit le 'game winning goal' pour les Jets de Winnipeg, qui ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 5-3 à Vancouver. Il a marqué le 3-2 (35e) en redirigeant un tir d'Adam Lowry.

El Nino a également signé la passe décisive sur le 5-3, marqué par Alex Iafallo dans une cage vide à 48 secondes de la fin du match. Il en est désormais à 11 points dans ce championnat 2025/26, et à 491 au total en 985 matches de saison régulière.

Un troisième Suisse s'est illustré sur le plan comptable mardi. Pius Suter a été crédité d'un assist sur le premier but de St. Louis, qui a mené 3-0 dès la 28e minute face à Calgary avant de l'emporter sur le score de 3-2. Le centre zurichois a atteint la barre des 10 points cette saison.

/ATS
 

