Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Les Devils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course aux play-off de NHL. New Jersey a en effet cueilli mercredi sa troisième victoire d'affilée en battant Toronto.

La franchise de Newark s'est imposée 4-3 aux tirs au but face aux Maple Leafs, qui en sont pour leur part à cinq défaites consécutives. Timo Meier a inscrit un but pour les Devils, son capitaine Nico Hischier réussissant quant à lui deux assists.

L'Appenzellois a inscrit le 1-1 à la 8e minute, profitant d'une offrande du Valaisan pour signer sa 17e réussite de la saison et la troisième dans ses cinq derniers matches. Nico Hischier a également été crédité d'un assist sur le 2-2 d'Arseny Gritsyuk à la 27e et affiche désormais 45 points à son compteur personnel.

Les Devils n'ont rien lâché dans cette partie, qu'ils ont largement dominée (47 tirs cadrés à 27). Menés trois fois au score, ils ont égalisé à 3-3 à 2'21 de la fin du temps réglementaire avant de forcer la décision dans le 'shootout'.

New Jersey, qui alignait également son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler mercredi, devra sortir le grand jeu dans ses 20 derniers matches de saison régulière pour disputer les play-off. Les Devils accusent 11 points de retard sur les Islanders, 3es de la Metropolitan Division, et 9 sur Boston, 8e de la Conférence Est.

La tâche des Blues de Pius Suter s'annonce également bien complexe. St. Louis, qui a battu Seattle 3-2 mercredi pour cueillir un troisième succès dans ses quatre dernières sorties, est à 12 points d'une place en play-off. Et les Blues ont cédé leur meilleur défenseur Colton Parayko à Buffalo à deux jours de la fin du mercato.

