Un 3e succès d'affilée pour les Devils

New Jersey a cueilli vendredi un troisième succès d'affilée en NHL, la quatrième dans ses cinq derniers matches. Les Devils sont allés s'imposer 5-4 à Vancouver.

Les trois Suisses de l'effectif des Devils se sont illustrés sur le plan offensif dans cette partie. Le capitaine Nico Hischier a réussi un but et un assist, ses compatriotes Timo Meier et Jonas Siegenthaler réalisant chacun un assist.

Nico Hischier a inscrit le 2-0 en supériorité numérique à la 23e minute, signant sa 16e réussite de la saison, avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 de Connor Brown à la 36e. Meilleur compteur suisse de la saison, le centre valaisan affiche désormais 39 points à son tableau de chasse 2025/26.

Jonas Siegenthaler et Timo Meier ont pour leur part obtenu un assist respectivement sur le 3-0 (24e) et le 5-3 (5-2), deux buts marqués par l'homme du match Cody Glass (2 buts, 1 assist vendredi). A noter aussi les deux premiers points réussis en NHL par le 'rookie' finlandais Lenni Hameenaho (1 but, 1 assist).

Les Devils sont ainsi revenus à 3 points d'une place en play-off grâce à cette victoire, leur 27e de la saison en 51 parties. La franchise de Newark n'avait plus fêté trois succès consécutifs depuis la fin novembre.

