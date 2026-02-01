Un 200e but décisif pour Josi, Suter et Kurashev de retour

Roman Josi s'est montré décisif samedi en NHL. Le capitaine de Nashville a donné la victoire aux Predators face aux New York Islanders en marquant son 200e but en saison régulière.

Pius Suter et Philipp Kurashev ont eux fait leur retour après plus d'un mois d'absence sur blessure, juste avant les JO de Milan-Cortina.

Menés 2-0 après 5'57 puis 3-2 à la 28e, les Predators ont renversé les Islanders à New York grâce notamment à un doublé de Filip Forsberg, lequel a été désigné première étoile du match. La deuxième est revenue à Roman Josi, qui a signé un assist sur le 2-1 du Suédois à la 10e minute avant d'inscrire le 4-3.

Le défenseur bernois a débloqué la situation d'un tir du poignet à 1'14 de la fin du temps réglementaire, après avoir donné le tournis à la défense des Isles, pour sa 10e réussite dans cet exercice 2025/26 (33 points au total) et la 200e en 1004 matches de saison régulière. Les Predators restaient sur trois défaites d'affilée.

'C'est une grande victoire pour nous', a déclaré Josi, cité sur le site internet de la NHL. 'Ils ont démarré fort et nous ont mis beaucoup de pression, ils ont pris l'avantage, mais nous avons réussi à revenir au score grâce à deux buts importants. Après cela, je pense que nous avons trouvé notre rythme.'

Un deuxième Suisse a trouvé le chemin des filets samedi, mais en vain. Timo Meier a marqué l'unique but des Devils, qui se sont inclinés 4-1 à Ottawa, pour mettre fin à une disette personnelle de six matches. Malade et incertain, Nico Hischier a également été aligné par New Jersey, tout comme Jonas Siegenthaler.

Un assist pour Suter

La soirée a aussi été marquée côté suisse par les retours de Pius Suter et Philipp Kurashev. Le centre zurichois de St. Louis, qui n'avait plus joué depuis le 27 décembre (15 matches manqués) en raison d'une blessure à une cheville, a même été crédité d'un assist dans un match perdu 5-3 par les Blues face à Columbus.

Philipp Kurashev est quant à lui resté 'muet' pour sa première apparition depuis le 13 décembre. L'attaquant bernois de San Jose, qui a raté 19 matches, a également connu la défaite samedi. Les Sharks se sont en effet inclinés 3-2 sur la glace de Calgary, qui a mis fin à une série de cinq revers.

