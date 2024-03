Un 15e succès en 17 matches pour les Predators

La folle série de Nashville se poursuit. Les Predators de Roman Josi, qui ont battu Detroit 1-0 samedi en NHL, ont inscrit au moins un point au cours d'un 17e match consécutif.

Les Predators ont cueilli leur cinquième succès d'affilée, le 15e dans leurs 17 dernières sorties, grâce à un but de Filip Forsberg à la 55e. Le Suédois a profité d'un assist de Roman Josi, qui a donc réussi au moins 1 point dans ses six derniers matches (10 points au total sur ces six parties).

Nashville conforte donc sa place dans le top 8 de la Conférence Ouest, avec une marge de 9 points sur la barre. Detroit s'accroche pour sa part à la deuxième 'wild card' à l'Est. Les Red Wings conservent notamment 6 longueurs d'avance sur les Devils de Nico Hischier et Timo Meier, qui se sont inclinés 5-2 face à Ottawa.

Eliminé depuis longtemps de la course aux play-off, Chicago a par ailleurs réussi une superbe 'remontada' face à San Jose. Menés 4-0 après 21'24'' de jeu, les Blackhawks se sont imposés 5-4 après prolongation. Philipp Kurashev s'est montré décisif: le Bernois a marqué le 4-4 à 47 secondes de la fin du temps réglementaire avant de signer la passe décisive sur le but de Seth Jones en 'overtime'.

Les Canucks et les Kings sur leur lancée

Les Canucks de Pius Suter et les Kings de Kevin Fiala ont par ailleurs décroché samedi une troisième victoire d'affilée. Vancouver a dominé Calgary 4-2 pour conserver la tête de la Conférence Ouest et s'approcher des 100 points (98 désormais), alors que Los Angeles s'est imposé 4-3 après prolongation face à Tampa Bay pour rester au 3e rang de la Pacific Division devant Vegas.

/ATS