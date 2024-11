Un 14e succès en 15 matches pour les Jets

Vainqueurs 4-1 de Dallas samedi, les Jets de Nino Niederreiter ont décroché samedi leur 14e succès en 15 matches. Il s'agit du meilleur début de saison de l'histoire de la NHL.

Winnipeg, qui a signé des séries de huit et de six victoires d'affilée, est la première équipe à gagner 14 de ses 15 premières parties. Le record était détenu par les Nordiques de Québec de 1994/95, les Senators d'Ottawa de 2007/08 et l'Avalanche du Colorado de 2013/14, qui en étaient restés à 13 succès en 15 matches.

Face aux Dallars Stars, les Jets ont forcé la décision grâce aux 32 arrêts de leur gardien Connor Hellebuyck, qui a encaissé le 4-1 à 1'22 de la fin du match. Hellebuyck en était alors à 191 minutes et 47 secondes passées sans avoir encaissé le moindre but, un record pour la franchise. Niederreiter est quant à lui resté 'muet' samedi.

Les Predators de Roman Josi ont pour leur part mis fin à une série de trois défaites en dominant Utah 4-0. Le défenseur bernois a réussi deux assists pour atteindre la barre des 10 points dans cet exercice 2024/25, au cours duquel Nashville n'a gagné que 5 de ses 15 premiers matches.

Jonas Siegenthaler fut par ailleurs le seul Suisse à s'illustrer dans le camp des Devils, qui ont décroché sur la glace des New York Islanders leur troisième victoire consécutive (4-3 ap) après avoir été menés 3-1. Le défenseur zurichois, auteur de son premier but de la saison deux jours plus tôt, a réussi un assist samedi.

Suter marque en vain

Pius Suter a pour sa part marqué son cinquième but dans ce championnat 2024/25. Mais le Zurichois n'a guère célébré cette réussite, tombée en supériorité numérique à 54 secondes de la fin d'un match que les Vancouver Canucks ont perdu 7-3 à domicile face à Edmonton.

/ATS