Un 11e succès en 12 matches pour les Jets

Les Winnipeg Jets ont cueilli dimanche leur 11e succès de la saison en 12 sorties, le troisième d'affilée, en battant Tampa Bay 7-4.

La soirée fut belle pour l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers, qui est devenu le meilleur compteur danois de l'histoire de la NHL.

Le fils de l'actuel coach de Viège Heinz Ehlers a réussi 2 buts pour signer ses 473e et 474e points en 617 matches de saison régulière et dépasser ainsi Frans Nielsen (473 points mais en 925 parties). Il en est à 8 buts et 9 assists depuis le début de ce championnat.

Nino Niederreiter a quant à lui réalisé la passe décisive sur le quatrième but des Jets, le 4-3, marqué par Alex Iafallo en supériorité numérique à la 45e. L'attaquant grison affiche désormais 10 points à son total 2024/25.

La soirée fut en revanche vraiment difficile pour son adversaire d'un soir, le défenseur du Lightning Janis Moser. Aligné durant près de 19 minutes, le Seelandais affiche un terrible bilan de -4 (le pire de son équipe) au terme de cette partie.

