Un 100e assist pour Nikita Kucherov

A Tampa, Auston Matthews n’est pas devenu le neuvième joueur de l’histoire à atteindre le seuil des 70 buts en saison régulière. Mais Nikita Kucherov a réussi sa... 100e passe décisive de l’exercice.

La rencontre Tampa Bay – Toronto remportée 6-4 par la franchise de Floride a, ainsi, revêtu tout de même un caractère historique malgré le mutisme de l’ancien joueur des Zurich Lions. Comme face à Florida lors du match précédent, Auston Matthews n’a pas trouvé le chemin des filets. En revanche, la soirée fut particulièrement faste pour Nikita Kucherov, buteur et passeur pour comptabiliser au final 144 points et s’affirmer comme le meilleur compteur de la NHL.

L’ailier russe de 30 ans a signé son 100e assist dans la période intermédiaire. Seuls quatre joueurs avaient passé ce mur du 100 dans le passé. Connor McDanid, l’attaquant d’Edmonton, avait signé le même exploit... deux jours auparavant.

Auston Matthews et Nikita Kucherov prolongeront leur saison lors des séries finales. Matthews et Toronto seront opposés à Boston, Kucherov et Tampa Bay à Florida.

Enfin, Janis Moser et Arizona ont eu le bon goût de remporter leur dernier match à Tempe. Les Coyotes ont pris congé de leur public sur une victoire 5-2 avant le grand déménagement à Salt Lake City.

