Trois matches pour confirmer le renouveau

L'équipe de Suisse dispute en cette fin de semaine ses trois derniers matches de préparation avant le championnat du monde, qui démarre le 10 mai.

Les hommes du coach Patrick Fischer affrontent la Suède jeudi soir à Kloten (19h45), avant de se rendre à Brno pour défier la Finlande samedi et la Tchéquie dimanche.

La Suisse doit confirmer en République tchèque l'embellie des deux dernières semaines. Après avoir perdu 13 matches d'affilée entre la fin de l'exercice 2022/23 et le début de la saison 2023/24, elle a enchaîné quatre succès consécutifs: deux face à la France, sans convaincre, et deux plus rassurants face à la Lettonie.

La sélection helvétique retrouve cependant ce week-end des adversaires plus coriaces. Ces trois prochaines rencontres doivent aussi permettre aux joueurs estampillés NHL (Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev et Akira Schmid) de prendre leurs marques dans l'optique du championnat du monde.

D'autres éléments moins cotés bénéficient quant à eux d'une dernière opportunité de prouver qu'ils ont leur place au Mondial. Mais les choses pourraient encore bouger: certains finalistes des play-off de National League devraient être convoqués, tout comme les premiers 'battus' des play-off de NHL, à l'image de Nino Niederreiter.

