Trois clubs romands et les ZSC Lions face à l'élite européenne

L'édition 2024/25 de la Champions Hockey League démarre ce jeudi soir.

Parmi les quatre clubs suisses engagés, trois sont romands: le détenteur du trophée Genève-Servette, Fribourg-Gottéron et le Lausanne HC. Les ZSC Lions complètent la représentation helvétique.

Comme la saison dernière, 24 équipes sont réunies en un seul groupe. Chaque formation dispute six matches, trois à domicile et trois à l'extérieur. Les 16 équipes les mieux classées se qualifient ensuite pour les 8es de finale. Cette deuxième phase débutera le 12 novembre.

Genève-Servette en voyage

Lauréat de la dernière édition, Genève-Servette remet son titre en jeu, remporté le 20 février dernier contre les Suédois de Skelleftea. Un succès qui permet à la Suisse d'aligner une équipe supplémentaire sur la scène continentale. Roger Karrer et ses coéquipiers entameront la compétition par un déplacement au nord de l'Allemagne, vendredi, pour y affronter Brehmerhaven. Moins de 48 heures plus tard, les hommes de Jan Cadieux évolueront à Lahti (FIN).

Le Lausanne HC jouera son premier match, à domicile. Vendredi soir, les protégés de Geoff Ward passeront un premier test contre les Tchèques de Trinec. Le déplacement à Brehmerhaven, dimanche, aura tout d'un match piège.

Troisième club romand en lice, Fribourg Gottéron entamera son périple, en douceur, en accueillant les Britanniques des Sheffield Steelers, ce jeudi soir, avant de jouer samedi, en Norvège contre Storhamar Hamar, champion national en titre.

Les ZSC Lions dans le grand nord

Les performances des ZSC Lions, derniers vainqueurs de la précédente édition de la Champions Hockey League en 2009, seront également scrutées. Le champion suisse débutera son aventure européenne jeudi par un match à l'extérieur contre Storhamar. Samedi, il se rendra chez Ilves Tampere en Finlande pour son premier véritable test de la saison.

La plus grande concurrence qui menace le quatuor suisse est celle des équipes suédoises et finlandaises, les deux pays nordiques ayant été vainqueurs à huit reprises de la CHL, avant le triomphe de Genève-Servette (six succès suédois, deux finlandais).

/ATS