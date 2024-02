Trois à la suite pour Nashville

Nashville a cueilli une troisième victoire de rang pour la première fois en 2024. Après leurs succès à St. Louis et à Las Vegas, les Predators se sont imposés 4-1 à Los Angeles face aux Kings.

Avant de marquer à deux reprises dans la cage vide en fin de match, Nashville avait forcé la décision sur une réussite de Mark Jankovski à la 35e. Les Kings qui restaient sur quatre succès de rang étaient revenus à 1-1 grâce à Kevin Fiala. Déjà buteur deux jours plus tôt contre Columbus, le St. Gallois a signé sa 15e réussite de la saison sur une séquence de power play. Il a toutefois accusé un bilan de -1 alors que celui de Roman Josi dans le camp adverse fut neutre.

Le capitaine des Predators fut le seul Suisse victorieux jeudi soir. A Seattle, le Vancouver de Pius Suter s’est incliné 5-2 pour une quatrième défaite consécutive qui fait tache pour la meilleure équipe de la Conférence Ouest. Pius Suter a comptabilisé une passe décisive pour son 23e point de la saison.

Enfin à Newark, le New Jersey de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler a été battu 5-1 par les Rangers qui ont fêté une neuvième victoire de rang. Les Devils accusent désormais 5 points de retard sur la barre. La qualification pour les play-off ne sera pas simple à obtenir pour la franchise la plus suisse de la NHL.

/ATS