Trois Fribourgeois en renfort

Trois Fribourgeois, cinq Davosiens et Dominik Egli rejoignent l'équipe de Suisse pour la préparation au Championnat du monde à Herning. Les Romands Waeber, Baragano et Simic s'en vont.

Pour la troisième semaine de préparation, Patrick Fischer a procédé à plusieurs ajustements en vue des deux matches à Riga en fin de semaine contre la Lettonie. Ainsi Ludovic Waeber, Iñaki Baragano, Ludvig Johnson, Tobias Geisser, Axel Simic, Marco Miranda, Jonas Taibel et Attilio Biasca, blessé, sont rentrés à la maison.

Pour les remplacer, Patrick Fischer a fait appel à huit joueurs éliminés en demi-finales des play-off. On retrouve donc trois Fribourgeois et cinq Davosiens. Si la présence de Christoph Bertschy, médaillé d'argent à Prague l'an dernier, était attendue, Fischer a convoqué Sandro Schmid et Samuel Walser, excellents contre Berne et Lausanne. Schmid n'a jamais participé à un Mondial, contrairement à Walser qui faisait partie de la première sélection de Fischer en 2016 en Russie.

Parmi les Davosiens, Andres Ambühl a bien entendu reçu son ordre de marche pour ce qui pourrait être son 20e et dernier Championnat du monde. Sandro Aeschlimann, présent en 2022, Michael Fora et Sven Jung, médaillés d'argent à Prague, et le jeune attaquant de 23 ans Simon Knak sont les autres Grisons convoqués.

Eliminé des play-off en Suède avec Frölunda, Dominik Egli rejoint lui aussi la sélection. Le défenseur offensif thurgovien de 26 ans pourra aider la Suisse en power-play. Il a inscrit 18 points (4 buts) en 38 matches de saison régulière et 5 points (3 goals) en 12 parties de play-off.

/ATS