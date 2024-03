Timo Meier: un but, un assist, une étoile et une bagarre

L’espoir est à nouveau là pour New Jersey ! Victorieux 4-0 des Islanders dans le Queen’s lors d'un derby musclé, les Devils peuvent à nouveau croire à une remontada pour se hisser en play-off.

New Jersey accuse 5 points de retard sur la barre à dix rencontres de la fin de la saison régulière. Face aux Islanders, ils ont gagné le match qu’il ne fallait pas perdre face à un concurrent direct. Auteur d’un but, d’un assist et aussi d’un coup de poing sur Anders Lee coupable d’une faute grossière sur son capitaine Nico Hischier à la 37e, Timo Meier a payé de sa personne.

L'Appenzellois a, ainsi, ouvert le score après 38’’ de jeu dans la deuxième période sur une séquence à 5 contre 3. Il a marqué son 23e goal de la saison pour partager désormais le titre honorifique de meilleur buteur suisse de la Ligue avec Nico Hischier et Kevin Fiala. On rappellera que Roman Josi, avec ses 72 points, mène le classement du meilleur compteur suisse.

2’19’’ après son but, Timo Meier a délivré une passe décisive pour le 2-0 de Jack Hughes. Il a obtenu la deuxième étoile de la rencontre, la première revenant à Kaapo Kahkonen. Auteur de 36 arrêts, le transfuge de San Jose a gagné son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Quant à Nico Hischier, il a été touché au genou lors de la charge de Lee. Reconduit aux vestiaires, il a pu reprendre sa place au troisième tiers. 'Ce fut vraiment une sale faute, glisse Timo Meier qui a écopé de 17' de pénalités. Je devais le faire savoir à Lee !'

/ATS