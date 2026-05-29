Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

La Suisse devra composer sans Timo Meier pour sa demi-finale samedi (15h20) contre la Norvège ...
Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Timo Meier suspendu pour la demi-finale contre la Norvège

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

La Suisse devra composer sans Timo Meier pour sa demi-finale samedi (15h20) contre la Norvège. L'attaquant appenzellois a été suspendu un match pour son coup de genou sur Oskar Sundqvist.

La scène s'est déroulée juste après la mi-match lors du quart de finale contre la Suède jeudi soir. Après être allé revoir les images à la vidéo, les arbitres ont donné deux minutes pour un coup de crosse. Sundqvist n'a pas terminé la rencontre.

Mais la commission de discipline a revu les images et a décidé d'infliger un match de suspension au joueur des New Jersey Devils. L'Appenzellois peut s'estimer heureux de ne pas en avoir pris deux, auquel cas il n'aurait pas pu disputer la finale ou le match pour le bronze dimanche.

/ATS
 

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