Thierry Paterlini et son adjoint prolongent à Langnau

Langnau mise sur la continuité. Les Tigers ont annoncé jeudi la prolongation des contrats de Thierry Paterlini, entraîneur, et de son adjoint Steve Hirschi jusqu'en 2029.

Depuis sa nomination comme entraîneur principal au printemps 2022, Paterlini 'a profondément marqué le développement sportif et organisationnel des SCL Tigers', souligne le club dans un communiqué.

En quatre saisons à la barre du club emmentalois, Paterlini a mené une fois Langnau en play-off, en 2024-25 avec une défaite en quarts en sept matches contre Lausanne.

Le coach des Tigers pourra toujours compter sur son adjoint et ancien joueur du club Steve Hirschi, qui a lui aussi prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2028-29.

/ATS