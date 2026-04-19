Tampa Bay surpris par Montréal pour son entrée en play-off

Le Lightning de Tampa Bay du défenseur biennois Janis Moser s'est incliné 4-3 ap chez lui contre les Canadiens de Montréal pour son entrée dans les play-off de NHL. Juraj Slafkovsky, auteur d'un tour du chapeau comme disent les Québécois (hat-trick), a été le héros du match avec son but décisif après 1'22 dans la prolongation.

Pour la petite histoire, le Slovaque est devenu le troisième joueur de l’histoire de Montréal à compléter son tour du chapeau en prolongation après Éric Desjardins en 1993 et Gerry Plamondon en 1949.

Moser a obtenu 22 minutes de temps de jeu (bilan de -1) pour ce qui constituait le sixième match de sa carrière en play-off.

A l'Ouest, opposés à l'Avalanche du Colorado qui avait dominé la saison régulière, les Los Angeles Kings de Kevin Fiala (convalescent et pas convoqué) se sont inclinés 2-1 à l'extérieur.

Les Vegas Golden Knights, qui ont évolué sans le portier bernois Akira Schmid, se sont imposés 4-2 chez eux contre Utah Mammoth. Carter Hart avait été retenu pour garder la cage des Knights et Adin Hill choisi comme remplaçant.

/ATS