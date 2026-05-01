Tampa Bay s'offre un match 7 face à Montréal

Janis Moser et le Lightning peuvent toujours y croire. Tampa Bay a en effet égalisé à 3-3 ...
Tampa Bay s'offre un match 7 face à Montréal

Tampa Bay s'offre un match 7 face à Montréal

Photo: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi

Janis Moser et le Lightning peuvent toujours y croire.

Tampa Bay a en effet égalisé à 3-3 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Montréal, en allant s'imposer 1-0 après prolongation sur les glace des Canadiens vendredi.

Le seul but du match a été inscrit par Gage Gonçalves, qui a récupéré son propre rebond pour tromper le gardien des Habs Jakub Dobes après 9'03 en 'overtime'. Le Lightning venait de 'tuer' une pénalité infligée à son attaquant russe Nikita Kucherov.

Janis Moser était présent sur la glace lorsque Gonçalves a débloqué la situation. Troisième joueur le plus utilisé dans le camp du Lightning, le précieux défenseur seelandais a été aligné durant 25'34 vendredi soir.

Andrei Vasilevskiy fut le grand homme de cette rencontre, la quatrième de la série à s'être conclue en prolongation. Le gardien russe du Lightning a réussi 30 arrêts pour signer son huitième blanchissage dans le cadre des play-off.

L'acte VII de cette série est programmé dimanche, à Montréal. Son vainqueur défiera en demi-finale de la Conférence Est les Buffalo Sabres, qui ont sorti Boston en six matches. Les Sabres se sont imposés 4-1 vendredi sur la glace des Bruins pour remporter une série pour la première fois depuis 2007.

/ATS
 

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