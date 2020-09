Tampa Bay prend les commandes

Tampa Bay a pris les commandes dans la finale de la Coupe Stanley. Le Lightning a décroché mercredi à Edmonton son deuxième succès consécutif face à Dallas (5-2) et mène 2-1 dans la série.

La première triplette offensive du Lightning a fait merveille dans cet Acte III. Nikita Kucherov, Ondrej Palat et Brayden Point ont chacun réussi un but et un assist pour terminer cette partie avec un bilan de +2. Le défenseur Victor Hedman (+3), finaliste d'un Norris Trophy remporté par Roman Josi, a pour sa part été désigné première étoile de cette partie grâce à ses trois points (1 but, 2 assists).

Cette rencontre a également été marquée par le retour aux affaires du capitaine du Lightning Steven Stamkos, qui n'avait plus joué depuis le 25 février en raison d'une blessure au bas du corps. Le no 1 de la draft 2002 a même inscrit un but, le 2-0 (7e), sur son premier tir. Mais son temps de jeu a été limité à 2'47'', ce qui n'était pas prévu par le coach John Cooper.

Dominé, Dallas n'a cadré que 24 tirs contre 32 pour Tampa Bay. Le portier des Stars Anton Khudobin a cédé son poste à Jake Oettinger après le deuxième tiers-temps, à l'issue duquel son équipe était menée 5-1. Les Stars ont scellé le score à la 47e par l'intermédiaire de Miro Heiskanen. Leur premier but avait été marqué par Jason Dickinson, en infériorité numérique (12e, 2-1).

/ATS