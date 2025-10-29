Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Patrick Fischer a publié une liste de 24 joueurs pour la première étape de l'Euro Hockey Tour, prévue du 6 au 9 novembre à Helsinki. Le sélectionneur a retenu un seul nouveau joueur: Nico Gross.

Ce rendez-vous finlandais sera le premier d'une saison qui aura les Jeux olympiques et les Mondiaux 2026 à domicile comme points d'orgue. Patrick Fischer a convoqué un néophyte en la personne du défenseur de Davos Nico Gross (25 ans). Celui-ci est l'un des huit joueurs sélectionnés évoluant dans le club grison actuellement leader de National League.

Ils ne seront par contre pas présents à mi-décembre lors de l'étape suisse, car ils seront ménagés en raison de la Coupe Spengler qui aura lieu du 26 au 31 décembre. Nicolas Baechler est le seul représentant du champion en titre, les Zurich Lions.

Par rapport à l'équipe vice-championne du monde au printemps, dix éléments sont convoqués. Le gardien Sandro Aeschlimann, ainsi que trois défenseurs et six attaquants. Comme deuxième gardien, Patrick Fischer a choisi le vétéran Reto Berra. Les Suisses s'envoleront mardi pour la Finlande, qu'ils affronteront jeudi. Samedi et dimanche, ils joueront respectivement contre la Suède et la Tchéquie.

'Après des Mondiaux couronnés de succès, nous voulons poursuivre sur notre dynamique positive. Le but est que l'équipe continue à croître. Il faut aussi travailler de manière conséquente à chaque position et nous préparer de manière optimale pour les Jeux olympiques et les Mondiaux à domicile', a expliqué le sélectionneur dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. Patrick Fischer sera assisté à Helsinki par Marcel Jenni et Lars Leuenberger, l'actuel assistant de Fribourg-Gottéron.

