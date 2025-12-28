Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Le HC Davos a bien rebondi après sa défaite inaugurale à la Coupe Spengler. Les Grisons ont ...
Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Spengler: Davos bat le Team Canada mais passera par les quarts

Photo: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Le HC Davos a bien rebondi après sa défaite inaugurale à la Coupe Spengler. Les Grisons ont battu le Team Canada 4-1 dimanche, mais ils devront quand même jouer un quart de finale, contre Helsinki.

Battu par les US Collegiate Selects samedi soir (5-3), le HCD termine à la deuxième place du groupe Cattini et jouera pour une place en demi-finale face aux Finlandais lundi soir (20h15). L'autre quart de finale opposera le Canada au Sparta Prague un peu plus tôt (15h15), tandis que Fribourg-Gottéron et la sélection universitaire américaine ont déjà leur billet pour le dernier carré.

Face au Team Canada, Davos a forcé la décision dans le troisième tiers-temps, avec des buts de Rasmus Asplund (46e), Yannick Frehner (51e) et Matej Stransky (60e). Il ne leur a manqué qu'un but pour finir en tête du groupe. Dans le tiers médian, la sélection à la feuille d'érable avait répondu à l'ouverture du score davosienne tombée à quatre secondes de la première sirène (20e Zadina).

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 17:46

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 07:30

Le jackpot pour Janis Moser

Le jackpot pour Janis Moser

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:08

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Hockey    Actualisé le 27.12.2025 - 23:20

Articles les plus lus

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Hockey    Actualisé le 27.12.2025 - 23:20

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 07:30

Le jackpot pour Janis Moser

Le jackpot pour Janis Moser

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:08

Le HCC assure l’essentiel

Le HCC assure l’essentiel

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:46

Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Hockey    Actualisé le 27.12.2025 - 17:46

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

Hockey    Actualisé le 27.12.2025 - 23:20

Le jackpot pour Janis Moser

Le jackpot pour Janis Moser

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:08

Le HCC assure l’essentiel

Le HCC assure l’essentiel

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:46

Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 18:25

Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain

Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 22:48

Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki

Hockey    Actualisé le 27.12.2025 - 17:46

Le HCC assure l’essentiel

Le HCC assure l’essentiel

Hockey    Actualisé le 28.12.2025 - 09:46