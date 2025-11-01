Soirée à oublier pour les Romands

Pour ces derniers matches de National League avant la pause des équipes nationales, les Romands ont tous perdu: Lausanne à Kloten (2-1), Genève à Lugano (6-2) et Bienne à Ambri (3-1).

Sans aller jusqu'à dire que la pause fera du bien aux hommes de Geoff Ward, il est certain que le repos permettra aux Vaudois de recharger les batteries. Car côté lausannois, on savait depuis le match contre Davos que Théo Rochette et Sami Niku ne seraient pas disponibles pour ce déplacement à Kloten.

Les Vaudois ont concédé trop de pénalités et sur la première d'entre elles, c'est Ramel qui a pu ouvrir le score à la 4e en profitant d'un écran involontaire de Baragano qui a masqué le tir à son portier Hughes. Les Aviateurs ont pris deux longueurs d'avance à la 28e lorsque Robert Leino a pu chanceusement reprendre son propre rebond. La réduction du score d'Oksanen à la 47e n'a pas suffi et les Lions ont à nouveau dû courber l'échine devant leur ancien junior Ewan Huet.

Lugano sur son nuage

A Lugano, Genève-Servette est tombé sur l'équipe la plus 'hot' du moment. Jouer les Tessinois en ce moment tient tout sauf du cadeau. A la 5e, c'est Ramon Tanner qui a profité d'une belle passe de Perlini pour ouvrir le score. A la 17e, Thürkauf a trouvé Omark pour un but assez identique. Venu faire une pige dans le sud de la Suisse, Omark en est à 4 buts et 7 assists en 15 parties à 38 ans. Le voir marquer contre son ancien club a dû faire mal aux supporters grenat.

Le tiers médian fut une histoire de power-play avec la réduction du score de Granlund (21e) et le 3-1 signé Simion (35e). Les Aigles sont encore revenus à la 46e grâce à Le Coultre. Le défenseur vaudois en est à sept réussites cette saison, soit le meilleur total pour un arrière avec Brännström (Lausanne) et Kapla (Fribourg). Cela n'a pas suffi puisque les Bianconeri ont inscrit deux buts dans la cage vide, avant qu'Aebischer ne donne au score des allures de petite fessée à 42 secondes de la fin.

Bienne battu

Bienne fonctionne toujours sur courant alternatif et les Seelandais ont quitté la Léventine avec une défaite 3-1. Neuvièmes avec 27 points, les Bernois accusent sept points de retard sur Lugano, 8e.

Après avoir subi deux défaites en Romandie, le leader Davos a retrouvé des couleurs à domicile. Les Grisons ont infligé à Rapperswil sa sixième défaite consécutive en l'emportant 6-1. Très pesant sur le jeu davosien depuis le début de la saison, Enzo Corvi y est allé de son doublé.

Dans le dernier match, Zurich a dominé 3-0 un Berne qui traîne son spleen malgré l'arrivée de Heinz Ehlers. Les Lions sont cinquièmes alors que les Ours occupent la 13e place avec 22 points.

/ATS