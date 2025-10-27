Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Arrivé cet été, David Sklenicka a déjà convaincu les dirigeants de Zoug.

Le défenseur international tchèque de 29 ans a obtenu une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au printemps 2028, a annoncé lundi le club de Suisse centrale.

Sklenicka, qui a fait la saison dernière ses débuts en National League avec Lausanne, a notamment fait sensation avec un triplé à la mi-septembre contre Fribourg-Gottéron. Il a déjà réussi 13 points (dont 4 buts) cette saison en 19 matches, et dispose du plus grand temps de glace chez les Zougois avec une moyenne de 23'22.

/ATS