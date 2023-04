Siegenthaler brille, les Devils égalisent

Les Devils ont égalisé à 2-2 dans le 1er tour des play-off de NHL qui les oppose aux New York Rangers.

Battu à deux reprises 5-1 à Newark dans les deux premiers matches, New Jersey est allé s'imposer une deuxième fois au Madison Square Garden lundi.

Nico Hischier et ses équipiers ont gagné 3-1 dans l'antre des Rangers. Le centre valaisan a signé la passe décisive sur le 2-1, inscrit par Jonas Siegenthaler à la 49e minute. Brillant samedi lors de l'acte III avec 35 arrêts pour sa première titularisation en play-off, Akira Schmid a effectué 22 parades.

Jonas Siegenthaler a été désigné première étoile de cette partie, dans laquelle il a inscrit les deux premiers points de sa carrière en play-off. Le défenseur zurichois a réussi un improbable assist sur le 1-0, dégageant en catastrophe un puck dont Jack Hughes a hérité avant de s'en aller tromper Igor Shesterkin en contre-attaque.

De surnuméraire à héros

Surnuméraire lors du match no 2, Jonas Siegenthaler a ensuite profité d'une magnifique transversale de Nico Hischier pour marquer le 2-1 d'un tir du poignet. 'J'ai vu ce petit trou et ai essayé de m'y engouffrer. Hischier a fait une action incroyable. J'ai essayé de tirer au ras de la glace et c'est rentré', a-t-il lâché.

Les Devils ont scellé le score dans la cage vide, à 26 secondes de la fin, par l'intermédiaire d'Ondrej Palat. Ils n'ont pas encaissé le moindre but en infériorité numérique dans les deux derniers matches, alors que les Rangers avaient converti quatre de leurs dix 'power plays' au cours des actes I et II.

Un assist pour El Nino, mais les Jets battus

Nino Niederreiter s'est lui aussi illustré lundi, signant son quatrième point - un assist - dans ces play-off 2023 sous le maillot de Winnipeg. Mais le Grison et les Jets ont connu la défaite, s'inclinant 4-2 à domicile face aux Vegas Golden Knights pour se retrouver menés 3-1 dans ce 1er tour de la Conférence Ouest.

Denis Malgin a également connu la défaite avec le tenant de la Coupe Stanley Colorado, battu 3-2 après prolongation sur la glace de Seattle qui égalise ainsi à 2-2 dans la série. L'attaquant soleurois a été aligné durant 5'02'' seulement, l'Avalanche tournant à trois lignes dans un troisième tiers où elle est revenue de 0-2 à 2-2.

/ATS