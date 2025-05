Sidney Crosby se joint au Canada

Renfort de poids pour la Canada au Championnat du monde. Sidney Crosby se joint à la sélection à la feuille d'érable à Stockholm.

A 37 ans, l'un des plus grands joueurs de l'histoire va disputer son troisième Mondial. Il avait participé en 2006 et avait marqué 16 points en 9 matches. En 2015 à Prague, il avait remporté l'or face à la Russie d'Ovechkin et Malkin pour entrer enfin dans le cadre restreint du Triple Gold Club, soit les joueurs ayant remporté l'or olympique, mondial et la Coupe Stanley. Il compte 1687 points en 1352 rencontres de saison régulière et 201 points en 180 parties de play-off.

Cette année encore, celui qui a enchaîné vingt saisons à plus d'un point par match (réd: 91 points en 80 matches en 24/25) a conduit le Canada à la victoire dans le tournoi des 4 Nations en février. Il aura l'occasion de jouer avec Macklin Celebrini, le choix numéro un de la draft de 2024 et qui joue aux San Jose Sharks.

/ATS