Seattle force un 7e match face à Dallas

Un 7e match sera nécessaire dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL opposant Dallas et Seattle. Le Kraken a égalisé à 3-3 dans la série en dominant la formation texane 6-3 samedi.

Seattle, qui dispute ses premiers play-off pour sa deuxième saison dans la Ligue nord-américaine, jouera donc un deuxième match no 7 en deux séries. Après être allé s'imposer 2-1 sur la glace de Colorado dans l'acte VII de son 1er tour, le Kraken devra vaincre sur la glace des Stars lundi soir pour se hisser dans le dernier carré où il affrontera Edmonton ou Vegas.

Seattle a fait la différence en moins de huit minutes de jeu samedi, inscrivant trois buts consécutifs entre les 17e et 25e minutes pour faire passer le score de 1-1 à 4-1. Le 4-1 marqué par le rookie Tye Kartye a d'ailleurs coûté sa place au gardien de Dallas Jake Oettinger. L'homme du match fut l'attaquant finlandais du Kraken Eevi Toivanen, qui a signé un but et deux assists.

/ATS