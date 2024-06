Schmid rejoint Vegas dans le cadre d'un échange

La colonie suisse des Devils compte un membre de moins.

Le gardien Akira Schmid est en effet envoyé à Las Vegas en compagnie de l'attaquant suédois Alexander Holtz, en échange d'un attaquant et d'un choix de draft.

Choisi au 5e tour par New Jersey lors du repêchage de 2018, Akira Schmid (24 ans) arrive en fin de contrat. Son horizon était bouché chez les Devils depuis l'arrivée d'un nouveau no 1, Jacob Markström, acquis quelques jours plus tôt dans le cadre d'un échange. Le Bernois sort d'une saison difficile, essentiellement passée en AHL, alors qu'il avait brillé lors des play-off 2023.

/ATS