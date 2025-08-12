Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ...
Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ans son contrat valable jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé le club grison ce jeudi.

La rumeur laissait entendre que le Bernois de 30 ans, qui joue pour Davos depuis 2019, pourrait rejoindre la capitale ou en tous les cas tester le marché l'année prochaine lorsque plusieurs postes pouraient s'oiuvrir en National League.

Aeschlimann a donc coupé court aux spéculations en signant un bail de longue durée avec le Rekordmeister. Les Grisons ont d'ailleurs également prolongé hier pour deux ans leur deuxième portier Luca Hollenstein. Le duo est donc lié jusqu'en 2028.

/ATS
 

