Reto Berra rebondira à... Kloten

Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26 ...
Reto Berra rebondira à... Kloten

Reto Berra rebondira à... Kloten

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26. Le gardien zurichois s'est engagé pour deux ans à Kloten, ont annoncé les Flyers samedi matin.

L'ancien international succédera donc devant le filet de Kloten au futur gardien de Fribourg-Gottéron Ludovic Waeber, dont le transfert avait été annoncé la veille par les Dragons. 'Son expérience nous apportera de la stabilité', se réjouit le directeur sportif Ricardo Schödler, cité dans le communiqué. 'Il aura aussi un rôle important à tenir dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet', les deux jeunes gardiens de l'effectif de Kloten.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HCC gagne à Bâle

Le HCC gagne à Bâle

Hockey    Actualisé le 23.08.2025 - 07:31

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Hockey    Actualisé le 22.08.2025 - 14:19

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Articles les plus lus

Ambri-Piotta domine le HCC

Ambri-Piotta domine le HCC

Hockey    Actualisé le 16.08.2025 - 10:08

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Hockey    Actualisé le 22.08.2025 - 14:19

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Ambri-Piotta domine le HCC

Ambri-Piotta domine le HCC

Hockey    Actualisé le 16.08.2025 - 10:08

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Matthew Boucher bientôt prêt à jouer

Hockey    Actualisé le 12.08.2025 - 15:03

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Ambri-Piotta domine le HCC

Ambri-Piotta domine le HCC

Hockey    Actualisé le 16.08.2025 - 10:08