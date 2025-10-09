Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois. Le défenseur de Rapperswil-Jona ...
Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Photo: KEYSTONE/POSTFINANCE/SALVATORE DI NOLFI

Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois.

Le défenseur de Rapperswil-Jona, qui reste sur une saison 2024/25 'blanche' avec Lausanne, est blessé à une épaule. Son absence est estimée à quatre mois, ont précisé les Lakers.

Pilut (29 ans), qui devra se soumettre à une opération, s'est blessé sur un contact vendredi dernier à Fribourg. Engagé par 'Rappi' le 21 septembre, l'Américano-Suédois a disputé quatre matches sous le maillot des Lakers. Il n'avait pas joué le moindre match durant l'exercice 2024/25 en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Articles les plus lus

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 02:58

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 02:58