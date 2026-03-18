Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Les Rapperswil-Jona Lakers se sont emparés du dernier billet pour les quarts de finale des ...
Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les Rapperswil-Jona Lakers se sont emparés du dernier billet pour les quarts de finale des play-off de National League. Ils ont battu Berne 4-0 (2-1 à l'aller) au 2e tour du play-in.

Les Saint-Gallois n'ont donc pas tremblé après s'être mis en bonne position après leur succès à Berne lundi. Ils ont su patienter et laisser les Ours faire le jeu avant de frapper à la moitié de la rencontre.

D'un tir qui ne semblait pas imparable, Fritz a ouvert le score à la 30e. Strömwall a ensuite fait le break en supériorité numérique à la 36e. Les Bernois, qui ont fait preuve d'indiscipline et écopé de nombreuses pénalités, n'ont pas été en mesure de réagir.

Ils ont encaissé un troisième but signé Albrecht (54e) alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq. Zangger a encore salé l'addition 14 secondes plus tard. Les Lakers affronteront Fribourg-Gottéron en quarts de finale dès vendredi. La saison du CP Berne est quant à elle prématurément terminée.

/ATS
 

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