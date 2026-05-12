Raphael Diaz (40 ans) prolonge sa carrière à Zoug

A 40 ans, Raphael Diaz poursuit sa carrière. Le défenseur a prolongé d'une saison son contrat ...
Raphael Diaz (40 ans) prolonge sa carrière à Zoug

Raphael Diaz (40 ans) prolonge sa carrière à Zoug

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

A 40 ans, Raphael Diaz poursuit sa carrière. Le défenseur a prolongé d'une saison son contrat avec Zoug.

'Pur' Zougois, le natif de Baar a commencé sa carrière dans la cité du kirsch il y a 23 ans. Sous les couleurs zougoises, puis en NHL qu'il a rejointe en 2011, il a forgé son talent qui a fait de lui un des piliers de l'équipe de Suisse (vice-champion du monde en 2013 et 2018).

Après sa carrière outre-Atlantique, Diaz est revenu une première fois à Zoug en 2019, menant l'équipe à la victoire en Coupe en 2019 et au titre national en 2021.

Il s'est ensuite engagé pour quatre ans avec Fribourg-Gottéron, avant de revenir en Suisse centrale la saison dernière, qui n'a pas été facile pour lui. Il a été gêné pendant des mois par les séquelles d'une blessure à la tête. Il n'a disputé que 18 matches.

/ATS
 

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