Préparation des Mondiaux: programme copieux pour la Suisse

L'équipe de Suisse préparera les Mondiaux du 7 avril au 4 mai dans une base établie à Kloten. Durant cette période, elle disputera six matches amicaux avant l'ultime étape de l'Euro Hockey Tour.

La sélection de Patrick Fischer affrontera la Slovaquie à Herisau (10 et 11 avril/19h45) avant de se mesurer à deux reprises à la France à Marseille (18 et 19 avril/20h00). Elle se rendra ensuite à Riga pour jouer face à la Lettonie (24 et 25 avril/horaire à déterminer).

Ensuite, les Helvètes recevront la Suède dans un lieu pas encore connu (1er mai). Ils boucleront l'Euro Hockey Tour à Brno face à la Finlande (3 mai) et la Tchéquie (4 mai).

Les Mondiaux auront lieu du 9 au 25 mai à Herning (Danemark) et Stockholm. Les Suisses joueront dans le groupe B à Herning. Ils affronteront l'Allemagne, le Danemark, les Etats-Unis, la Hongrie, le Kazakhstan, la Norvège et la Tchéquie, qui les avait battus en finale l'an passé.

