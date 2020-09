Première finale de Conférence depuis 1993 pour les Islanders

Les New York Islanders figurent pour la première fois depuis 1993 en finale de Conférence en NHL. Les Isles se sont imposés 4-0 dans le 7e match de la série qui les opposait aux Philadelphia Flyers.

Les hommes du coach Barry Trotz ont donc parfaitement su se ressaisir après avoir subi deux défaites consécutives en 'overtime' dans cette demi-finale de Conférence. Les Flyers n'ont ainsi adressé que 16 tirs cadrés en direction de Thomas Greiss, qui avait été préféré à Semyon Varlamov dans la cage new-yorkaise.

Les Islanders n'ont pas tardé à concrétiser leur supériorité samedi à Toronto. Deux buts inscrits par les défenseurs Scott Mayfield et Andy Greene en l'espace de 3'45'' leur ont permis de mener 2-0 à l'issue du premier tiers. La messe était dite après le 3-0 signé Brock Nelson (1 but et 2 assists samedi) à la 32e minute.

Les Isles déferont ainsi Tampa Bay dès lundi en finale de la Conférence Est. A l'Ouest, la finale oppose les Vegas Golden Knights et les Dallas Stars, qui se sont tous deux qualifiés en sept matches aux dépens respectivement de Vancouver et de Colorado.

/ATS