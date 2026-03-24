Play-off: succès important pour Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron a battu Rapperswil 4-0 mardi dans son quart de finale des play-off de National League. Cela lui permet de n'être plus mené que 2-1 dans la série face aux Lakers.

En cruel manque d'efficacité lors des deux premiers actes, les cadres offensifs fribourgeois se devaient de réagir devant leur public. Henrik Borgström a été le premier à le faire en ouvrant le score en infériorité numérique (10e), après un bon travail de Jeremi Gerber.

A la mi-match, le premier trio, dans lequel Kyle Rau remplaçait Ty Rattie, s'est illustré à son tour lorsque Lucas Wallmark a offert un bijou de passe à Jacob De la Rose, qui a doublé la mise (31e). Face à des Saint-Gallois apathiques, Maximilian Streule a mis les siens à l'abri en poussant un rebond au fond (39e), avant que Gerber n'y aille lui aussi de son but (52e).

Malgré ce succès, tout n'est pas réglé pour Fribourg, qui n'a toujours pas marqué en power-play dans cette série, malgré encore sept possibilités (!) mardi soir. Déjà décimés par les blessures, les Dragons ont de plus perdu Andrea Glauser, touché au genou lors du premier tiers.

Davos corrige Zoug

Davos a quant à lui corrigé Zoug 7-3 et se trouve aux portes des demi-finales. Après deux premiers matches serrés, le vainqueur de la qualification n'a laissé aucune chance à son adversaire, grâce notamment à un jeu de puissance en pleine réussite. En moins de dix minutes, les Grisons menaient déjà 3-0 grâce à des réussites de Valentin Nussbaumer (4e), Matej Stransky (6e) et Yannick Frehner (9e), toutes inscrites en power-play.

Le 4-0 de Simon Ryfors à la 15e a même 'chassé' Leonardo Genoni - remplacé par Tim Wolf - de son but. Un fait rare dans la carrière du gardien international, surtout en play-off. Au final, les Davosiens ont gagné 7-3 et ne sont plus qu'à un succès du dernier carré.

/ATS