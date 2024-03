Play-off: sans démériter, Bienne s'incline à Zurich

Fribourg a mis les choses au point dès le premier match des quarts de finale des play-off. Dans leur antre, les Dragons ont dominé Lugano 6-2.

Favori de cette partie, Gottéron n'a pas failli. Les leaders étrangers ont fait le travail, la défense a été solide et Reto Berra a tenu la baraque. Ce match inaugural des séries a commencé de la meilleure des manières pour les joueurs de Christian Dubé. A la 15e, c'est le jeune et prometteur défenseur Maximilian Streule qui a ouvert le score d'un très joli lancer. La fin du tiers fut très animée avec l'égalisation de Fazzini à la 20e et le 2-1 de Wallmark 19 secondes plus tard.

Cette réussite a soulagé les Fribourgeois. Ils ont ainsi pu attaquer la période médiane dans la position du chassé. Et à la 28e, le meilleur buteur de la saison Marcus Sörensen a trouvé la faille pour le 3-1. Et cinq minutes plus tard, Sörensen a trouvé son compère Wallmark en power-play pour le 4-1. A ce moment-là, le gardien Koskinen et ses coéquipiers ont compris qu'ils n'allaient pas l'emporter. Sörensen s'est lui aussi offert un doublé et Walser a conclu dans la cage vide.

Malgin crucifie Bienne

Le match à Zurich fut très enthousiasmant. Les Lions ont dû s'employer pour prendre le meilleur sur Bienne 4-3.

Il n'a pas manqué grand-chose aux Seelandais pour créer la surprise et surfer sur leur qualification pour les play-off après deux séries de play-in. Mais au final, le brio de Denis Malgin a sorti les Zurichois de la purée.

Afin de pouvoir aligner six étrangers dans le jeu, Martin Steinegger avait décidé de titulariser Joren van Pottelberghe devant le filet et de réintégrer Jesper Olofsson. Le futur portier de Lugano n'a pas démérité, mais il n'a pas eu l'impact de Harri Säteri.

La partie a vu Zurich ouvrir la marque en power-play par Grant (10e). Puis le tiers médian a permis aux Seelandais d'égaliser à deux reprises par Heponiemi et Rajala.

Mieux, les Biennois ont surpris les premiers de la saison régulière à la 44e grâce à Luca Cunti. Vexés, les Lions ont égalisé 75 secondes plus tard par Denis Malgin. Le top scorer a offert la victoire aux siens en réussissant le 4-3 à la 48e.

/ATS