Play-off: Le « Z » et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

Zurich et Genève-Servette n'ont plus le droit à l'erreur en demi-finale des play-off de National ...
Play-off: Le « Z » et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

Play-off: Le

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Zurich et Genève-Servette n'ont plus le droit à l'erreur en demi-finale des play-off de National League. Le 'Z' et le GSHC sont menés 3-1 dans leur série respective, face à Davos et à Gottéron.

Les Lions, doubles tenants du titre, et les Grenat ont tous deux été battus à domicile vendredi soir. Leur tâche est immense avant l'acte V prévu dimanche à 20h: Zurichois comme Genevois doivent gagner les trois prochains matches et doivent donc s'imposer deux fois à l'extérieur.

Le plus dur reste évidemment à faire pour Davos et Gottéron. Mais les Grisons sont quasiment injouables devant leur public cette saison, avec 29 victoires en 31 parties disputées dans leur 'cathédrale'. Ils n'ont plus disputé de finale depuis leur 31e et dernier sacre, en 2015.

Fribourg n'est pas en reste avec 25 succès en 32 matches joués à St-Léonard, même si les Dragons ont été battus deux fois par Rapperswil-Jona à domicile en quart de finale. Toujours en quête d'un premier titre national, Gottéron vise une première finale de play-off depuis 2013.

/ATS
 

Actualités suivantes

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Von Gunten nouveau directeur sportif de la fédération

Hockey    Actualisé le 11.04.2026 - 11:38

Fribourg se rapproche de la finale

Fribourg se rapproche de la finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:36

Davos a trois pucks de finale

Davos a trois pucks de finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:19

Chiriaev et Macquat disent stop

Chiriaev et Macquat disent stop

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 12:58

Articles les plus lus

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 08:25

Chiriaev et Macquat disent stop

Chiriaev et Macquat disent stop

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 12:58

Davos a trois pucks de finale

Davos a trois pucks de finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:19

Fribourg se rapproche de la finale

Fribourg se rapproche de la finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:36

Le retour de Marcus Sörensen, une aubaine pour Gottéron

Le retour de Marcus Sörensen, une aubaine pour Gottéron

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 04:07

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 08:25

Chiriaev et Macquat disent stop

Chiriaev et Macquat disent stop

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 12:58

Davos a trois pucks de finale

Davos a trois pucks de finale

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 22:19

Fribourg-Gottéron est allé chercher l'acte III « avec les tripes »

Fribourg-Gottéron est allé chercher l'acte III « avec les tripes »

Hockey    Actualisé le 08.04.2026 - 23:37

NHL: Les Sharks égarent des points dans la lutte aux play-off

NHL: Les Sharks égarent des points dans la lutte aux play-off

Hockey    Actualisé le 09.04.2026 - 08:03

Le retour de Marcus Sörensen, une aubaine pour Gottéron

Le retour de Marcus Sörensen, une aubaine pour Gottéron

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 04:07

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Nashville perd un match clé et Roman Josi

Hockey    Actualisé le 10.04.2026 - 08:25