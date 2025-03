Play-off: Fribourg bat Berne et mène 3-1 dans la série

Fribourg-Gottéron s'est offert un puck de demi-finale des play-off de National League en battant Berne 2-1 dans l'acte IV. Davos a pour sa part éliminé Zoug en s'imposant 5-2 (4-0 dans la série).

Contrairement au premier match de la série à domicile, que les Fribourgeois avaient copieusement dominé, cette fois ils ont dû lutter avec acharnement pour arracher un succès précieux, dans lequel Reto Berra a tenu un rôle primordial. Le gardien a retrouvé la grande forme au bon moment.

Gottéron a balbutié son jeu durant la période initiale, marquée par la rapide ouverture du score d'Aaltonen (4e). Mais les Dragons ont su renverser la situation en 34 secondes seulement, avec pas mal de réussite et des buts de Sörensen (25e) et Bertschy (26e).

Le dernier tiers a été très accroché, et souvent haché. Berra a eu nettement plus de travail que son homologue bernois, mais il a tenu bon jusqu'à la sirène. Les Fribourgeois mènent donc 3-1 dans une série que ne disputera plus Jacob de la Rose. L'attaquant suédois est out pour la saison en raison d'une blessure au bas du corps.

Davos classe l'affaire

Davos a pour sa part obtenu son billet pour le dernier carré. Les Grisons ont pris la mesure de Zoug (5-2) pour le quatrième match consécutif dans une série bien plus déséquilibrée que ce que les experts prédisaient.

Les Zougois, avec le couteau sous la gorge, ont toutefois défendu âprement leurs chances. Hofmann a débloqué son compteur dans ces play-off (9e), mais Zadina a égalisé 48 secondes plus tard. Le match s'est débridé dans l'ultime période. Davos a pris l'avantage par Ryfors (44e) avant qu'Olofsson ne remette Zoug à égalité (46e).

Les Grisons ont assommé leurs adversaires par Stransky (53'11) et Ryfors (53'28), respectivement à 5 contre 3 puis 5 contre 4. L'éternel Ambühl a classé l'affaire alors que les visiteurs avaient sorti leur gardien Genoni (58e).

