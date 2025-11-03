Pius Suter encore buteur

Saint-Louis a mis fin à sa mauvaise séquence en NHL et ce grâce à Pius Suter. Le Zurichois ...
Pius Suter encore buteur

Pius Suter encore buteur

Photo: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson

Saint-Louis a mis fin à sa mauvaise séquence en NHL et ce grâce à Pius Suter. Le Zurichois a offert la victoire aux Blues 3-2 sur les Oilers à 1'23 de la fin du troisième tiers.

Les Blues avaient vraiment le blues. Ils avaient enchaîné sept défaites consécutives, seuls les Calgary Flames ont fait pire. Menés 2-0, les Blues ont nivelé la marque en fin de deuxième période. Et c'est finalement Pius Suter qui a s'est mué en héros en inscrivant son cinquième but de la saison à 83 secondes de la fin.

Du côté des Oilers, Connor McDavid a une nouvelle fois été au centre de l'attention. Le Canadien a délivré deux assists et totalise désormais 1101 points en saison régulière. McDavid a atteint la barre des 1100 points à son 726e match. Seuls trois hommes ont été plus rapides. Wayne Gretzky y est parvenu en 464 matches, tandis que Mario Lemieux et Mike Bossy ont respectivement eu besoin de 550 et 725 parties.

/ATS
 

Actualités suivantes

Léo Braillard veut s'établir en National League avec le HC Bienne

Léo Braillard veut s'établir en National League avec le HC Bienne

Hockey    Actualisé le 03.11.2025 - 11:30

Prassl rejoindra Kloten en 2026

Prassl rejoindra Kloten en 2026

Hockey    Actualisé le 03.11.2025 - 10:41

Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils

Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils

Hockey    Actualisé le 03.11.2025 - 08:07

Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

Hockey    Actualisé le 02.11.2025 - 06:55

Articles les plus lus

Soirée à oublier pour les Romands

Soirée à oublier pour les Romands

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 22:11

Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

Hockey    Actualisé le 02.11.2025 - 06:55

Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils

Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils

Hockey    Actualisé le 03.11.2025 - 08:07

Prassl rejoindra Kloten en 2026

Prassl rejoindra Kloten en 2026

Hockey    Actualisé le 03.11.2025 - 10:41

Soirée à oublier pour les Romands

Soirée à oublier pour les Romands

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 22:11

Le HCC déçoit à Graben

Le HCC déçoit à Graben

Hockey    Actualisé le 02.11.2025 - 00:04

Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

Hockey    Actualisé le 02.11.2025 - 06:55

Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils

Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils

Hockey    Actualisé le 03.11.2025 - 08:07

Yanic Konan Niederhäuser blessé à une cheville

Yanic Konan Niederhäuser blessé à une cheville

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 08:45

Le HC Uni renoue avec la victoire

Le HC Uni renoue avec la victoire

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 10:06

Soirée à oublier pour les Romands

Soirée à oublier pour les Romands

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 22:11

Le HCC déçoit à Graben

Le HCC déçoit à Graben

Hockey    Actualisé le 02.11.2025 - 00:04