Pas de surprise en seizièmes de finale de la Coupe

Tenant du titre, le HC Ajoie a réussi son entrée en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Jurassiens se sont imposés 4-1 sur la glace de Martigny/Verbier. Aucune suprise n'est à relever.

Pour la dernière édition d'une épreuve qui va disparaître dès la saison prochaine, les Ajoulots ont pris au sérieux leur adversaire de MSL. Le Canadien Hazen a ouvert la marque dès la 4e minute pour les Jurassiens. Puis Frossard, Devos et Macquat ont assuré la qualification.

Le match le plus accroché a opposé Zoug Academy aux Rapperswil-Jona Lakers. Les Saint-Gallois se sont finalement imposés 2-1 après prolongation grâce à un but du Canadien Kevin Clark.

Le carton du jour est l'oeuvre de Zoug qui a atomisé 25-1 l'équipe valaisanne de 2e ligue de Rarogne. Dans la patinoire de Viège, les Zougois se sont amusés comme des fous. Lino Martschini, qui avait manqué le début du Championnat vendredi contre Rapperswil-Jona, a inscrit six buts et réalisé trois assists. Ce succès zougois est le plus large dans l'histoire récente de la Coupe de Suisse. Jusque-là, la victoire ample était le fait de Kloten avec un 13-0 contre Rheintal il y a deux ans.

Fessé par Bienne vendredi, Lausanne s'est refait une petite santé 4-0 contre l'équipe de 1re ligue d'Université Neuchâtel. Des buts de Froidevaux, Leone, Jäger et Maillard ont permis aux Vaudois de passer un après-midi tranquille. Point positif, ils n'ont pas encaissé de buts.

Fribourg Gottéron a été accroché jusqu'au début de la troisième période par Sierre avant de faire la différence pour s'imposer largement 8-2. Andreï Bykov et Sandro Schmid ont chcun réussi un doublé pour les hommes de Christian Dubé.

Les seizièmes de finale se poursuivront lundi avec Bâle - Berne et La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette.

