Pas de passe à dix pour Fribourg, Genève aussi battu

Leader de National League, Fribourg n'a pas enchaîné un dixième succès consécutif. Les Dragons se sont inclinés 5-3 à Lugano, alors que Genève a lui aussi perdu 5-3 à Zurich.

Qui fera tomber Gottéron? C'était LA question que l'on se posait après avoir vu les Fribourgeois compiler neuf victoires de rang. Mais toute série qui se prolonge tend inévitablement à sa fin et Lugano avait déjà ennuyé les hommes de Christian Dubé chez eux plutôt dans la saison pour un succès 5-2.

Rebelote au Tessin avec des Bianconeri à l'aise devant leur public. Mais ce dernier a tout de même eu quelques sueurs froides en voyant les Fribourgeois revenir à une longueur à la 58e grâce à ses Suédois Sörensen et De la Rose. En vain.

Genève mal payé

Genève couchait lui aussi sur une série positive de quatre victoires. Et comme pour Fribourg, le déplacement, ici en terres zurichoises, pouvait signifier un coup d'arrêt.

Les Aigles ont pourtant pris les devants rapidement. 29 secondes pour le 0-1 de Praplan et un peu plus de cinq minutes pour le 0-2 de Manninen. Mais les Lions ont profité de la première pause pour revenir en force et en un peu plus de cinq minutes ont réussi à inscrire trois buts. Revenus à égalité, les Grenat ont été battus par un doublé de Sven Andrighetto, et voilà Zurich à trois points de Fribourg avec un match en moins.

