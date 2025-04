Ovechkin dépasse déjà Gretzky

Alex Ovechkin n'a pas tardé à devenir le seul détenteur du record de buts marqués en saison régulière de NHL. L'ailier russe de Washington a dépassé Wayne Gretzky dimanche grâce à sa 895e réussite.

Auteur d'un doublé vendredi face à Chicago pour ses 893e et 894e buts, Ovechkin a donc saisi la première opportunité qui s'offrait à lui de se retrouver seul sur le toit du monde. Il a signé cette réussite historique à la 28e minute d'un match perdu 4-1 face aux New York Islanders, permettant aux Capitals de revenir à 1-2.

Ce but, son 42e dans un exercice 2024/25 où il a pourtant manqué 16 matches en raison d'une fracture du péroné gauche, a été célébré quasiment comme un titre par le principal intéressé. Il a été suivi d'une cérémonie qui a engendré une longue interruption du match.

Wayne Gretzky était présent dans les tribunes, comme vendredi, et est venu féliciter son successeur sur la glace. Le Canadien avait inscrit son 894e et dernier but en saison régulière face aux... New York Islanders, à l'occasion de son 1487e match. Ovechkin disputait justement son 1487e match dans le championnat régulier dimanche.

