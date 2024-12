Objectif quarts pour la Suisse au Mondial M20

La Suisse se présente au Mondial M20 qui commence le 26 décembre à Ottawa avec une équipe prometteuse. Mais il va falloir exploiter le potentiel sur la glace.

Pour la deuxième fois de suite, c'est Marcel Jenni qui dirige l'équipe. Il y a un an, la Suisse avait manqué de peu sa première demi-finale depuis 2019. La troupe de Jenni s'était inclinée 3-2 ap.

L'effectif semble prometteur. Pas moins de 16 des joueurs convoqués pour la préparation ont patiné cette saison en National League. La 'star' de la sélection se nomme Jamiro Reber, qui joue en SHL avec HV71 et qui a inscrit 14 points en 25 parties. Marcel Jenni évoque une plus grande versatilité dans son contingent et donc de plusieurs options.

Comme chaque année, l'objectif minimal est d'atteindre les quarts de finale. Les Suisses sont dans le groupe B et affronteront tour à tour la Tchéquie (jeudi), la Slovaquie (vendredi), la Suède (dimanche) et le Kazakhstan (mardi). Il leur faudra au moins prendre la 4e place du groupe et donc probablement faire mieux que le Kazakhstan.

Les Tchèques sont grands et solides et ils restent sur une 3e place l'année passée. Les Slovaques sont un peu moins forts, mais leur formation est toujours de qualité. Quant à la Suède, elle fait toujours partie des favoris.

Jenni attend de ses joueurs une identité proche de celle de l'équipe A avec l'esprit d'équipe comme valeur cardinale. Pour remplacer Tommy Albelin, assistant aux New York Islanders en NHL, c'est le Suédois Rikard Franzen, assistant de Jan Cadieux à Genève, qui va aider l'ancien attaquant de Kloten.

Et le jour de Noël, le sélectionneur Patrick Fischer et le coach mental Stefan Schwitter rejoindront l'équipe. Schwitter travaillera la concentration et le fait d'être vigilant. 'Toute la préparation mentale relève une importance capitale', souligne Jenni. Rien ne doit être laissé au hasard.

