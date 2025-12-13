Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Pour son 1000e match en NHL, Nino Niederreiter a battu Washington avec ses Winnipeg Jets 5-1 ...
Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Photo: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara

Pour son 1000e match en NHL, Nino Niederreiter a battu Washington avec ses Winnipeg Jets 5-1. Mais le Grison est resté muet.

Le Grison est le premier Suisse à atteindre cette impressionnante marque. 'Je pense que tout le monde voulait gagner aujourd'hui pour rendre cette soirée encore plus spéciale', a déclaré Niederreiter après le match à nhl.com.

Cela fait 15 ans que le natif de Coire a commencé sa carrière outre-Atlantique. Il compte en plus 105 rencontres de play-off. Roman Josi en est à 981, il pourrait rejoindre son pote cette saison dans ce club assez select.

Seul Janis Moser s'est signalé cette nuit. Le Bernois a inscrit son deuxième but de l'exercice et a permis au Lightning d'arracher un point dans la défaite 3-2 tab face aux New York Islanders.

Les Devils ont battu les Anaheim Ducks 4-1, sans point pour Hischier ni Siegenthaler. Timo Meier est toujours absent pour raisons familiales. Pas de point non plus pour Kevin Fiala (défaite 2-1 ap face à Calgary) et pour Philipp Kurashev (victoire 6-5 ap contre Pittsburgh).

/ATS
 

