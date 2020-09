Nikita Kucherov: un but tardif qui vaut de l'or

Tampa Bay a pris une option sur sa qualification pour la finale de la Coupe Stanley. Le Lightning a fait la moitié du chemin face aux Islanders.

Quarante-huit heures après son large succès 8-2 dans l'Acte I de cette finale de la Conférence Est, Tampa Bay a dû attendre les dernières secondes pour forcer la décision. Nikita Kucherov a, en effet, inscrit le 2-1 à... 8''8 de la sirène du troisième tiers.

Victorieux désormais de ces six dernières rencontres dans ces séries finales, le Lightning a toutefois accusé un coup dur: la blessure de son meilleur compteur Brayden Point touché aux ischio-jambiers et qui n'est plus réapparu sur la glace après le premier tiers temps.

/ATS